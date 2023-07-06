Что, кроме раздела имущества, белорусы могут прописать в брачном договоре? 3 6.07.2023, 14:59

Рассказала нотариус.

«Что прописывают в брачном договоре? Исключительно раздел имущества?», - спросила у «АиФ» минчанка.

На вопрос ответила нотариус Минского городского нотариального округа Александра Савончик.

- Нет, не только. В брачном договоре регистрируется довольно широкий круг вопросов: права и обязанности супругов, владение совместно нажитым имуществом, вопросы воспитания детей, алиментных обязательств и др.

Брачным договором могут предусматриваться случаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу. Например, может быть установлено, что в случае расторжения брака супругу, который не работал, а занимался домашним хозяйством и воспитанием детей, при любых обстоятельствах должно быть предоставлено содержание.

Что касается имущества, то брачный договор можно заключить как в отношении совместно нажитого имущества, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в будущем, в период брака. При этом имущество, принадлежавшее супругам до брака, а также полученное в период брака в дар или по наследству, является собственностью каждого из супругов. Поэтому не может быть предметом брачного договора.

Кому достанутся кредиты?

- Можно ли прописать в брачном договоре пункт о том, кому переходят кредиты и другие долговые обязательства?

- Да. В брачном договоре можно закрепить, что займы, кредиты и все иные обязательства, в том числе их обеспечение (залог, поручительство, задатки, гарантии), принятые на себя каждым из супругов в период брака, до или после заключения брачного договора, являются личным обязательством одного из супругов. При этом согласие банка для этого не требуется.

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