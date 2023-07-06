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На Беларусь надвигается грозовой фронт

  • 6.07.2023, 15:10
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На Беларусь надвигается грозовой фронт

Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром.

На четверг, 6 июля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение появилось на сайте Белгидромета.

По прогнозу, на большей части страны ожидают грозы и сильные ливни. В придачу непогода будет сопровождаться шквалистым ветром до 15−20 м/с и градом.

Несмотря на дождь, погода будет жаркой. В течение дня воздух прогреется до плюс 24, а местами и до 30 градусов.

Ливни и грозы прогнозируют и в ночь на 7 июля. Днем в пятницу воздух прогреется до 28 градусов тепла.

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