Какие данные белорусов утекли в сеть из-за взлома крупных магазинов? 6.07.2023, 15:28

И к чему это может привести.

Сегодня стало известно, что в сеть «утекли» данные около 730 тысяч пользователей интернет-магазина «Остров чистоты». Пару дней назад взломали «Буслик», похитив данные 220 тысяч белорусов.

Журналисты nashaniva.com рассказали, какие именно данные белорусов попали в открытый доступ.

Для магазина «Остров чистоты» это вторая утечка за последний год. В прошлый раз слито было около 150 тысяч записей.

Журналисты изучили прошлую базу, и вот что там содержится (утверждается, что данные в новой такие же):

имя, фамилия, номер телефона, электронная почта и адрес проживания. Часто никаких сведений нет, так как они необязательны и люди их не указали.

Также были взломаны серверы и украдены личные данные 220 тысяч белорусов из магазина Buslik.by. Там содержатся имена, номера телефонов и адреса электронной почты (если вы их указали).

А какие еще сведения о белорусах «утекли» в прошлом году?

Крупнейшая утечка о белорусах в прошлом году связана с магазином «Соседи». В ней данные 630 тысяч белорусов (телефон, имя, адрес, дата рождения). Следующая за ней — база сервиса доставки еды just-eat.by, в которой почти 240 тысяч номеров (к ним привязан также адрес). После нее — база «Яндекс.Еды», в которой 206 тысяч уникальных телефонов белорусов вместе с именами и адресами. Еще одна база — российский сервис сетевого маркетинга NL International. Там содержатся данные десятков тысяч белорусов (ФИО, телефон, емайл, адрес), а для дилеров NL также номер паспорта.

Происходили и менее масштабные сливы данных — из «Белгазпромбанка» (42 тысячи записей) и Национального центра маркетинга и конъюктуры цен (55 тысяч записей). В совокупности с прежними утечками, в основном из российских сервисов, следует констатировать, что в сети доступны какие-то сведения почти о любом белорусе, который пользуется услугами крупных компаний.

В чем опасность и что можно сделать?

Опасность в том, что любой человек в случае «слива» ваших данных может воспользоваться этими данными против вас. К примеру, зная вашу фамилию, отыскать ваш телефон или актуальный адрес проживания (у некоторых даже номер паспорта).

Если вы хотите защититься от подобных утечек, то просто не указывайте ваши настоящие данные во всех сервисах подряд. Если вы уже попали в такую утечку, то единственный вариант — изменить то, что попало в сеть.

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