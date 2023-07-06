Путин слаб: Зеленский указал на важную деталь в мятеже Пригожина 6.07.2023, 15:29

Владимир Зеленский

«Вагнеровцы» продвигались так быстро к Москве неслучайно.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин слаб и не контролирует ситуацию в российских регионах. Об этом свидетельствует его реакция на пригожинский мятеж. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

Зеленский отметил, что реакция Владимира Путина на мятеж Евгения Пригожина была слабой, поход ЧВК на Москву, когда вагнеровцы смогли захватить несколько российских регионов, показал, как это просто было сделать.

— Он (Владимир Путин. — ред.) не контролирует ситуацию в регионах, он не контролирует ситуацию с безопасностью. Мы все понимаем, что вся его армия на территории Украины, почти вся, потому вагнеровцы так легко шли: а кто может остановить? Он не контролирует абсолютно глав регионов, вся его вертикаль посыпалась, — заявил Зеленский.

Сославшись на данные украинской разведки, Зеленский заявил, что половина России в дни мятежа поддержала Пригожина.

— 18 или 19 регионов России конкретно поддержали действия Пригожина, 21 регион конкретно поддержал Путина. Есть еще какое-то количество регионов, которые балансировали, не зная, кого поддержать. То есть все истории про то, что он все контролирует — слабые истории.

Зеленский добавил, что сегодня Путин — это уже совсем другой по своей мощи человек.

— Человек старый, человек не энергичный, человек, который не контролирует процессы.

Президент Украины считает, что сейчас, когда Путин так слаб и допустил свою главную ошибку − напал на Украину, — мир должен давить на него.

Отвечая на вопрос, как будет действовать Путин, чтобы преодолеть последствия мятежа, Зеленский заявил, что тот «будет делать все, чтобы повалить и помножить на ноль всю известность вагнеровцев и все, что они делали, дистанцироваться от них» и постарается объединить вокруг себя российское общество.

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