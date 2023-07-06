закрыть
6 июля 2023, четверг, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На ценнике еще издевательская подпись: «зрелое»

  • 6.07.2023, 15:37
  • 1,912
«На ценнике еще издевательская подпись: «зрелое»

Минский магазин продает то, что обязан списать в утиль.

Зашла в магазин, а там авокадо с плесенью продают, пишет корреспондент агентства «Минск-Новости» Кристина Криворучко. И на ценнике еще издевательская подпись: «зрелое». С одной стороны, продукция на внушительной – в 43 % – скидке. С другой стороны, есть подозрения, что такой товар нужно сразу в утиль без суда и следствия.

Вашему вниманию фото. Отчетливо видно, что фрукту прям плохо. И не одному: минимум три упаковки нашла, не приглядываясь, и в каждой по сюрпризу с «пенициллином». Обратилась в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии с вопросом, можно ли такую откровенную некондицию продавать?

Ответ очевиден: нельзя. Специалисты отделения гигиены питания ссылаются на Декрет № 7 «О развитии предпринимательства».  В частности, глава 4 общих санитарно-эпидемиологические требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, пункт 45.

Если дословно, то запрещено обращение фруктов и овощей, загнивших, испорченных, проросших, с нарушением целостности кожуры.

Для полной ясности обращаемся также в Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Все-таки некачественный товар – на скидке, вдруг это как-то кардинально меняет дело.

− К реализации не допускаются овощи и плоды, имеющие признаки недоброкачественности, с нарушением целостности кожуры, − специалисты ГУПР закономерно выступают единым фронтом с эпидемиологами. – Потребитель имеет право на возврат некачественного продукта, даже если он приобретен со скидкой.

И напоминают, что делать, если «некондицию» вы заметили уже после совершения покупки: имеете право потребовать заменить товар, уменьшить уплаченную стоимость или вернуть деньги. Чек важен, но можно и без него.

−Всегда берите чек или иной документ, который подтверждает факт приобретения товара, − подчеркивают в ГУПР. − Все без исключения продавцы должны выдавать эти документы (и индивидуальные предприниматели на рынках в том числе).

Но! Предъявить претензию по некачественному товару можно и без чека. При условии, что на упаковке указаны сведения о продавце.

А теперь самое интересное. Помните, как продавцы начинают спорить, мол, вы этот йогурт (условно) уже вскрыли, не будем принимать? Оказывается, будут – и еще как! Потому что продавец не вправе отказать в удовлетворении требований, даже если товар использован частично, упаковка вскрыта или повреждена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип