«На ценнике еще издевательская подпись: «зрелое» 6.07.2023, 15:37

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Минский магазин продает то, что обязан списать в утиль.

Зашла в магазин, а там авокадо с плесенью продают, пишет корреспондент агентства «Минск-Новости» Кристина Криворучко. И на ценнике еще издевательская подпись: «зрелое». С одной стороны, продукция на внушительной – в 43 % – скидке. С другой стороны, есть подозрения, что такой товар нужно сразу в утиль без суда и следствия.

Вашему вниманию фото. Отчетливо видно, что фрукту прям плохо. И не одному: минимум три упаковки нашла, не приглядываясь, и в каждой по сюрпризу с «пенициллином». Обратилась в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии с вопросом, можно ли такую откровенную некондицию продавать?

Ответ очевиден: нельзя. Специалисты отделения гигиены питания ссылаются на Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». В частности, глава 4 общих санитарно-эпидемиологические требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, пункт 45.

Если дословно, то запрещено обращение фруктов и овощей, загнивших, испорченных, проросших, с нарушением целостности кожуры.

Для полной ясности обращаемся также в Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Все-таки некачественный товар – на скидке, вдруг это как-то кардинально меняет дело.

− К реализации не допускаются овощи и плоды, имеющие признаки недоброкачественности, с нарушением целостности кожуры, − специалисты ГУПР закономерно выступают единым фронтом с эпидемиологами. – Потребитель имеет право на возврат некачественного продукта, даже если он приобретен со скидкой.

И напоминают, что делать, если «некондицию» вы заметили уже после совершения покупки: имеете право потребовать заменить товар, уменьшить уплаченную стоимость или вернуть деньги. Чек важен, но можно и без него.

−Всегда берите чек или иной документ, который подтверждает факт приобретения товара, − подчеркивают в ГУПР. − Все без исключения продавцы должны выдавать эти документы (и индивидуальные предприниматели на рынках в том числе).

Но! Предъявить претензию по некачественному товару можно и без чека. При условии, что на упаковке указаны сведения о продавце.

А теперь самое интересное. Помните, как продавцы начинают спорить, мол, вы этот йогурт (условно) уже вскрыли, не будем принимать? Оказывается, будут – и еще как! Потому что продавец не вправе отказать в удовлетворении требований, даже если товар использован частично, упаковка вскрыта или повреждена.

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