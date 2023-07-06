Стала известна причина внезапной смерти 46-летнего министра транспорта 19 6.07.2023, 16:08

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Алексей Авраменко

Его тело обнаружили в гараже дачи.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко скоропостижно скончался 4 июля. О его преждевременной смерти сообщило государственное агентство, но подробностей не приводило.

Как стало известно «Нашай Ніве» из двух источников, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко покончил жизнь самоубийством. Произошло это в гараже дачи, его нашли родственники.

46-летний Алексей Авраменко занимал пост министра с 2019 года. А до этого работал на различных должностях в управлении транспорта и связи аппарата «совета министров» Беларуси.

Сегодня состоялась церемония прощания с Авраменко.

Это уже второй за последнее время случай суицида среди лукашенковских министров. В прошлом году в своем доме в Дроздах свел счеты с жизнью Владимир Макей.

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