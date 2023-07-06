В известном доме возле метро «Московская» продается стильная двушка 1 6.07.2023, 16:23

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Что за дом и почем квартира?

ЖК «Волынь» на Кутузова носит на фасаде первый номер. 16-этажный дом рос там около 10 лет. Большую часть времени он простоял в недостроенном состоянии, имея всего три этажа. Спустя 7 лет проект передали УКСу Советского района. За 20 месяцев там появилось то, что владельцы квартир ждали годами. Сейчас там продается двухкомнатная квартира со стильным ремонтом, пишет realt.by. Вот, как она выглядит.

В 2009 году неизвестный до этого застройщик ООО «Волынь» решил построить на пересечении улиц Кутузова и Волгоградской 16-этажный дом с подземным паркингом. Возводить высотку стали в том же году. Дольщики оплатили более 70% его стоимости, но уровень готовности здания не превысил и 6%, остановившись на уровне 3-го этажа. В таком виде недострой простоял 7 лет пока президент не передал дом на попечение УКСу Советского района.

Нужно сказать, что Мингорисполком до этого пытался поменять заказчика, но часть дольщиков не поддержали идею. Дело в том, что некоторые из них вступили в строительство по жилищным облигациям. Остальные заключали договоры займа, договоры на строительство административного помещения с обещанием застройщика перевести его потом в жилое. При этом не было зарегистрировано ни одного договора долевого строительства, а именно такие документы проверяются на соответствие законодательству.

В итоге госзастройщик возвел высотку в 157 квартир за 20 месяцев.

Двушка, что выставлена на продажу, находится на восьмом этаже. Она просторная — занимает 71,6 м².

Квартира полностью готова к проживанию: продается с мебелью и техникой. Кухня здесь совмещена с гостиной. Выход на застекленную лоджию также находится в этой зоне.

Кухня оборудована встроенной бытовой техникой: холодильником Samsung, варочной панелью, посудомоечной машиной и духовкой Hansa, есть также встроенная вытяжка.

В гостиной стоят диван, телевизор LG и электрокамин.

Спальня располагается на противоположной стороне. К ней примыкает гардеробная.

В гостиной и спальне установлены два кондиционера Gree (по всем правилам с трассой в канализацию). В комнатах на полу лежит ламинат.

В квартире также сделаны два санузла. Самый большой оборудован раковиной, унитазом, полноценной ванной Villeroy&Boch и душевой кабиной. Стены облицованы стеклянной плиткой. Есть водонагреватель. Во втором санузле есть сантехника и стиральная машина.

При желании еще можно приобрести машиноместо, сообщает автор объявления.

Дом располагается недалеко от станции метро «Московская» и парков.

Стоит квартира 143 тысячи долларов. Цена за квадрат — 1 997 долларов.

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