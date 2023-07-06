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Подорожали некоторые проездные на общественный транспорт

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  • 6.07.2023, 16:40
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Подорожали некоторые проездные на общественный транспорт

Кого это коснулось и как изменились цены.

В Беларуси с 6 июля повысили тарифы на поездах, в том числе на городских линиях, пишет zerkalo.io. Вслед за этим выросла стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт — бесконтактных смарт-карт. Кроме автобуса, троллейбуса, трамвая и метро ими можно воспользоваться в поездах городских линий.

Совмещенные проездные на общественный транспорт рассчитаны на неограниченное количество поездок в течение 3, 5, 10, 20 или 30 суток на два, три, четыре и пять видов транспорта. При этом одним из видов транспорта должны быть поезда городских линий.

С 6 июля выросла «железнодорожная» часть, которая заложена в стоимости этих проездных. К примеру, с 6 июля проездной на 2 вида транспорта — поезд городских линий и еще один транспорт (автобус, троллейбус или трамвай) — на 30 суток стоит 92,4 рубля (ранее — 81,3 рубля). «Железнодорожная» часть составляет 66,9 рубля из этой суммы, остальное — часть «Минсктранса».

Совмещенный проездной на 5 видов транспорта — автобус, трамвай, троллейбус, метро, поезд городских линий (+бонусом экспрессный автобус) — на 30 суток с 6 июля стоит 102 рубля 24 копейки, из которых «железнодорожная» часть — 40,14 рубля.

«Минсктрансовская» часть в стоимости проездных не изменилась с 6 июля. По данным «Зеркала», в Минске в ближайшее время не планируют повышать стоимость проезда в общественном городском транспорте.

Совмещенные проездные на общественный транспорт ввели в мае 2014 года. Сейчас поезда городских линий курсируют из Минска на станции Беларусь, Руденск и Смолевичи.

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