Захарова и колпак с бубенцами
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 6.07.2023, 16:52
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Кремлевский МИД занят не тем.
Любимое занятие МИД – надеть на голову колпак с бубенцами, набычить голову на Запад и грозно звенеть, ругаясь. Результат – ноль.
В МИД России был вызван финский посол, которому был заявлен, как водится, решительный протест против «антироссийской политики Хельсинки».
Финское правительство приняло сегодня решение о сохранении ограничений на въезд российских граждан на территорию страны. По словам фронтвумен МИД Захаровой это «будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении».
Планировании? Оно есть в МИД?
Влезть в военное противостояние с Украиной, испортить отношения с самой развитой частью мира, «затолкать» своей политикой Финляндию в НАТО и говорить после этого о «планировании»? Результаты вашего предыдущего «планирования» налицо – дипломатический разгром «на финском направлении».
Единственный разумный план – удаление из МИДа и Кремля всех ответственных за катастрофу 24 февраля.
Между прочим, сегодня Финляндия объявила о 17-м пакете военной помощи Украине, среди прочего – противовоздушные системы. Видно, что в Финляндии тоже «всё идёт по плану, строго по плану».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»