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Какие области Беларуси «поплывут»?

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  • 6.07.2023, 17:01
  • 2,016
Какие области Беларуси «поплывут»?

Синоптики рассказали, где на выходных будет жара, а где похолодает.

Метеорологи предупредили о сильных дождях и рассказали, где будет на выходных жарко, а где похолодает.

В пятницу, 7 июля, по западу страны скажется влияние прохладной воздушной массы. В этот день ожидается переменная облачность. По востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах ливни. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+19 градусов, днем +22..+27 °С, сообщили в Белгидромет.

В субботу, 8 июля, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура ночью +8..+16 градусов, днем +21..+27 °С.

В воскресенье, 9 июля, ожидается переменная облачность. Ночью в основном без осадков, днем местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью +8..+14 градусов, днем +20..+27 °С.

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