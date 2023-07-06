Болгария поддержала членство Украины в НАТО 6.07.2023, 17:10

Соответствующую декларацию подписали Зеленский и премьер Болгарии.

В рамках визита в Болгарию президент Украины Владимир Зеленский и глава болгарского правительства Николай Денков подписали совместную декларацию о поддержке Украины в ее пути в Североатлантический альянс. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в Facebook.

В документе говорится, что Болгария признает, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи.

«Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению взаимосовместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО», - подчеркивается в заявлении.

Также стороны заверили, что декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется.

«Вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и восстановлении Украины», – говорится в совместной декларации Софии и Киева.

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