закрыть
6 июля 2023, четверг, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над Минском подняли боевые истребители

  • 6.07.2023, 17:18
  • 1,266
Над Минском подняли боевые истребители

Что происходит?

Над белорусской столицей 6 июля летали истребители. В телеграмм-канале «От винта. Авиация Беларуси» пояснили, что это было.

Подписчики прислали в телеграм-канал фото и видео пролетающих над городом самолётов.

«На 80% уверен, что это наш Су-30СМ. Символично, что летит он над территорией старого аэропорта», — написал автор канала.

Он выяснил, что это были тренировки истребителей с аэродрома Мачулищи.

При этом, почему полеты проходили над самим городом и в прилегающих районах – непонятно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип