Над Минском подняли боевые истребители
- 6.07.2023, 17:18
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Что происходит?
Над белорусской столицей 6 июля летали истребители. В телеграмм-канале «От винта. Авиация Беларуси» пояснили, что это было.
Подписчики прислали в телеграм-канал фото и видео пролетающих над городом самолётов.
«На 80% уверен, что это наш Су-30СМ. Символично, что летит он над территорией старого аэропорта», — написал автор канала.
Он выяснил, что это были тренировки истребителей с аэродрома Мачулищи.
При этом, почему полеты проходили над самим городом и в прилегающих районах – непонятно.