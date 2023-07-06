Над Минском подняли боевые истребители 6.07.2023, 17:18

1,266

Что происходит?

Над белорусской столицей 6 июля летали истребители. В телеграмм-канале «От винта. Авиация Беларуси» пояснили, что это было.

Подписчики прислали в телеграм-канал фото и видео пролетающих над городом самолётов.

«На 80% уверен, что это наш Су-30СМ. Символично, что летит он над территорией старого аэропорта», — написал автор канала.

Он выяснил, что это были тренировки истребителей с аэродрома Мачулищи.

При этом, почему полеты проходили над самим городом и в прилегающих районах – непонятно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».