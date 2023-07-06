СБУ сообщила о подозрении в госизмене прокремлемскому блогеру Шарию 1 6.07.2023, 17:36

Анатолий Шарий

Пропагандист помогал готовить постановочные видео с допросами украинских пленных.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении в госизмене пророссийскому блогеру из Украины Анатолию Шарию.

По данным ведомства, были установлены «новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб».

СБУ утверждает, что он участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где российские военные допрашивают украинских пленных. «В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. После съемок он монтировал видео, вырезая из него невыгодные для России моменты. Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене», – говорится в сообщении.

По данным следствия, Анатолий Шарий негласно сотрудничал с сотрудником 5-й службы ФСБ М.Ю. Косенко. Связываться с российской спецслужбой ему помогал бывший начальник управления Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года также стал подозреваемым по делу о госизмене.

«Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух украинских военнопленных. После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылки на публикации», – сказано в пресс-релизе СБУ.

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