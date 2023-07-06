закрыть
6 июля 2023, четверг, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ сообщила о подозрении в госизмене прокремлемскому блогеру Шарию

1
  • 6.07.2023, 17:36
СБУ сообщила о подозрении в госизмене прокремлемскому блогеру Шарию
Анатолий Шарий

Пропагандист помогал готовить постановочные видео с допросами украинских пленных.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении в госизмене пророссийскому блогеру из Украины Анатолию Шарию.

По данным ведомства, были установлены «новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб».

СБУ утверждает, что он участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где российские военные допрашивают украинских пленных. «В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. После съемок он монтировал видео, вырезая из него невыгодные для России моменты. Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене», – говорится в сообщении.

По данным следствия, Анатолий Шарий негласно сотрудничал с сотрудником 5-й службы ФСБ М.Ю. Косенко. Связываться с российской спецслужбой ему помогал бывший начальник управления Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года также стал подозреваемым по делу о госизмене.

«Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух украинских военнопленных. После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылки на публикации», – сказано в пресс-релизе СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип