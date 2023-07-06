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Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона

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  • 6.07.2023, 17:44
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Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона
Виктория Азаренко

Победила и Саснович.

Во втором круге Уимблдонского турнира 20-я ракетка мира Виктория Азаренко уверенно обыграла 80-ю - Надю Подорошка из Аргентины - со счетом 6:3, 6:0.

В третьем круге Азаренко ждет куда более грозная соперница – 10-я ракетка мира из России Дарья Касаткина.

69-я ракетка мира Александра Саснович выиграла у испанской теннисистки Нурии Парризас Диас (105-я) со счетом, не оставившим сомнений в превосходстве белоруски – 6:2, 6:1.

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