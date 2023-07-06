В Кыргызстане сорвали концерт российского Z-певца Григория Лепса 8 6.07.2023, 17:55

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Григорий Лепс

Бывшие союзники Кремля не хотят видеть на своей земле россиян, поддерживающих войну.

В Кыргызстане общественность добилась отмены концерта певца Григория Лепса. Мероприятие было запланировано на 2 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, пишет dialog.ua.

Как только анонс выступления Z-певца появился в местных соцсетях, кыргызстанцы массово высказались против появления артиста на их Родине. Одним из тех, кто протестовал против приезда Лепса, был политолог Алмаз Тажибай.

«Власти КР должны запретить его гастроли на священное озеро кыргызов Иссык-Куль и на территории страны! Если, конечно, власти придерживаются заявленного на весь мир (голосовании в ООН) нейтралитета. «Стакан водки» со своего кармана собранных с концертов награждает убийство украинцев», - написал он в соцсетях.

Напомним, в июне Лепс, Басков и еще несколько российских исполнителей заявили о намерении выплачивать вознаграждения за уничтоженные в Украине танки.

После этих слов казахстанцы потребовали отменить мероприятия с участием Лепса на территории страны. Директор артиста заявил, что подобная позиция жителей «недружелюбной страны» не изменит отношения певца к «СВО».

Позже концерт Григория Лепса «обнулили» в Узбекистане. Причиной также стало недовольство узбекистанцев в социальных сетях.

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