Взлом БГУ официально подтвердили 5 6.07.2023, 18:06

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Ранее вуз все опровергал.

Национальный центр защиты персональных данных сообщил, что Белорусский государственный университет направил в его адрес информацию о взломе своей информационной системы. Ранее БГУ данный факт отрицал.

«По информации Белорусского государственного университета, направленной в Центр, был осуществлен несанкционированный доступ к информационной системе БГУ, при котором злоумышленниками были незаконно получены персональные данные около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По указанному инциденту будут приниматься «предусмотренные законодательством меры». В центре напомнили о необходимости принятия мер по обеспечению защиты персональных данных.

Ранее «Киберпартизаны» сообщали, что взломали сайты БГУ, обещали вернуть информацию за выпуск 50 политзаключенных. Вуз в свою очередь опровергал взлом. «В университете произошел технический сбой функционирования системы обработки данных. Распространяемые скрины и фото являются недостоверными, сфальсифицированными и прошедшими обработку в графических редакторах. IT-специалисты университета активно работают над устранением технического сбоя», — говорилось в сообщении университета.

На данный момент сайты БГУ все еще недоступны.

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