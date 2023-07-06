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Украинские пограничники показали, как отбили вражеский штурм под Авдеевкой

  • 6.07.2023, 19:08
Украинские пограничники показали, как отбили вражеский штурм под Авдеевкой

Танки, газ и ближний бой.

Российские военные под Авдеевкой в Донецкой области пошли в штурм на позиции украинских военных, использовали танки и слезоточивый газ. Однако вражеское наступление провалилось, украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Военнослужащие ГПСУ держат оборону в районе Авдеевки. Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции», - говорится в сообщении.

Вражеский штурм

Один из недавних вражеских штурмов длился около десяти часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по Силам обороны авиационные удары и даже забросали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом.

Отмечается, что часть вражеской бронетехники бойцы смогли подбить, ликвидировали также несколько десятков пехотинцев ВС РФ.

Наступление оккупантов провалилось

В конце концов, российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить. Пограничники показали, как происходил штурм, что было самым сложным для них и в каких условиях в целом держат оборону военнослужащие ГПСУ в районе Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Бои за город, который расположен неподалеку от оккупированного Донецка, продолжаются с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Россияне регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Авдеевки, город покинула значительная часть местных жителей. Однако украинским военным удается сдерживать натиск россиян, местами они переходят в контрнаступление.

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