Зеленский в Болгарии эмоционально объяснил, зачем нужно поддерживать Украину 1 6.07.2023, 19:22

Война может прийти на территории западных стран.

Западные страны-союзники должны понимать, что пока украинцы сражаются против России, война не придет на их территории. Поэтому необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Болгарии.

Он в очередной раз подчеркнул, что «пока война в Украине, война на другую территорию не пойдет».

«Ну это же факт? Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя — посмотри на Украину», - сказал Зеленский.

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