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Мужчина в Пуховичском районе умер на глазах у детей

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  • 6.07.2023, 19:41
  • 7,428
Мужчина в Пуховичском районе умер на глазах у детей
Иллюстративное фото

Прыгнул «щучкой» и сломал шею.

Мужчина в деревне Заречье с разбега головой вниз нырнул в воду, но не учел глубину, ударился о дно, потерял сознание и погиб. Об этом пишет «Минская правда» со ссылкой на Управление Следственного комитета по Минской области.

По данным следствия, 59-летний житель деревни в тот день употребил спиртное, после чего отправился на местный пляж реки Титовка. На берегу он увидел детей, которые купались, и решил показать, как надо плавать. С разбега он прыгнул в воду, но не учел глубину, ударился о дно и потерял сознание.

«Находившиеся на берегу отдыхающие, извлекли мужчину из воды, вызвали медиков и начали оказывать первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось», — рассказали в УСК.

Предварительная причина смерти — перелом шейного отела позвоночника. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Напомним, случаи тяжелых травм при прыжках в воду — не редкость. В Гомельском районе в конце мая 17-летний парень прыгал с тарзанки в воду и попал в реанимацию с диагнозом «перелом шейного отдела позвоночника». Сейчас он прикован к постели, его ждет длительный курс реабилитации. 23 июня под Туровом серьезно пострадал минчанин, приехавший отдохнуть на Припяти: он прыгнул в реку и получил перелом шейного отдела позвоночника — он также выжил, но ему также предстоит тяжелое и долгое восстановление.

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