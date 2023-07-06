Лукашенко снова не дает покоя мысль о Гааге 7 6.07.2023, 19:49

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Диктатор до сих пор не понял, почему ему грозит Международный уголовный суд.

Обвинение в военном преступлении — организованном и систематическом вывозе украинских детей — очень беспокоит Александра Лукашенко. На встрече с журналистами 6 июля он снова высказался на эту тему.

«Мы привозили этих детей, — говорит Лукашенко. — Для нас это было естественно, я и не вникал в эту тему. Но вдруг потом, за все это хорошее, прочитал в обзоре: «Лукашенко в Гаагу…» За что? «За то, что он крадет детей, крадет, перемещает…»

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба они несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию украинских детей. В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом принудительную депортацию в Россию детей из Украины. Лукашенко и его режим признаны причастными к этому преступлению. Этой деятельностью заинтересовались и власти Украины.

В предыдущий раз Александр Лукашенко высказался на эту тему 27 июня, выступая на церемонии вручения генеральских погон.

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