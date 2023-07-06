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Эстония поможет Литве охранять границу с Беларусью во время саммита НАТО

  • 6.07.2023, 20:00
Эстония поможет Литве охранять границу с Беларусью во время саммита НАТО

Саммит состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Эстония направила в Литву подразделение полиции для помощи своим литовским коллегам в обеспечении безопасности во время саммита НАТО на границе с Беларусью.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что департамент полиции и погранохраны Эстонии направил 6 июня в Литву команду ESTPOL7, состоящую из 14 человек, в ответ на просьбу о помощи от своих литовских коллег.

Уточняется, что эстонская команда будет участвовать в наземном патрулировании, наблюдении посредством дронов, а также обеспечении охраны объектов и мониторинге ситуации.

«Мы готовы постоять за то, чтобы проходящая в Вильнюсе встреча глав государств прошла безопасно. Литовско-белорусская граница – это внешняя граница Европейского союза и НАТО, поэтому происходящее там оказывает влияние и на внутреннюю безопасность Эстонии», – заявил генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Цейсиг напомнила, что эстонские полицейские помогали своим литовским коллегам на границе с Беларусью в 2021 году во время совместной операции по предотвращению гибридной атаки.

«Как и два года назад, так и на этот раз Департамент полиции и пограничной охраны оказывает поддержку коллегам из Литвы, чтобы сдерживать потенциальные большие группы мигрантов и помочь справиться с возможным миграционным давлением», – добавила она.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

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