Зеленский: В следующий раз Пригожин или Кадыров может заехать прямо в Кремль 2 6.07.2023, 20:08

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Путин очень слаб.

Надо наращивать общее давление, ведь все боеспособные силы российской армии сейчас в Украине, а тем, кто должен защищать путинский режим, не хватает мотивации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг в Софии на встрече с представителями болгарских политических сил, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то — Пригожин или, например, Кадыров, — пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться», - сказал он.

По словам Зеленского, «чем больше мы получим помощи, амуниции, оружия, тем более сокращается масштаб войны на нашей земле. Потому что оккупантов мы выжимаем. Оборонная поддержка увеличивает пространство свободы и нормальной жизни наших людей».

«Все остатки российских боеспособных сил — в оккупированных районах нашей страны А у тех, кто должен обеспечивать безопасность этого режима в России, нет мотивации. Поэтому сейчас мы должны только наращивать наше общее давление», – сказал также он.

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