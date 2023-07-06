Как белорусы реагируют на подорожание доллара 3 6.07.2023, 20:18

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Одни стонут, другие — радуются.

Доллар в Беларуси продолжает дорожать. Это не радует многих белорусов, ведь цены на некоторые товары и услуги привязаны к курсу американской валюты, а значит, в рублях придется платить больше. Особенно огорчены те, кто арендует жилье. Но есть и те, кто хотят, чтобы курс «американца» подскочил еще выше, пишет «Зеркало».

Алексей (имена героев материала изменены) с женой арендуют двушку в минской хрущевке. Когда они только нашли это жилье, то хозяйка просила за аренду 280 долларов. Оплачивать надо было в национальной валюте по курсу 2,50 рубля, то есть выходило 700 рублей. Также квартирантам надо было вносить налог за договор аренды. Мужчина считает, что стоимость аренды завышена.

— Ремонт там кое-какой есть, но не новый, из 2000-х. Есть небольшие огрехи в виде трещин в краске на потолке, не очень хороших розеток, стеклопакеты установлены только на кухне. И слышимость, конечно, восхитительная, — описал квартиру Алексей.

После роста курса доллара за квартиру надо платить около 860 рублей. Для семьи это стало неприятным событием, заработок же они получают в рублях, привязки к доллару нет.

— Я сам из Минска, а жена иногородняя. Жилье в столице есть, но нам хочется жить отдельно от родителей. Приходится терпеть, — объяснил мужчина.

Квартиранты попросили хозяйку жилья немного уменьшить арендную плату, она отреагировала на просьбу спокойно, пошла навстречу и сделала скидку в 10 долларов — аренда понизилась до 270 долларов, по курсу на 6 июля это около 820 рублей. Также теперь налог за аренду квартиры платит она, а не жильцы.

— Если бы на скидку арендодатель не согласился, то, скорее всего, мы искали бы другой вариант. Платить за такую квартиру больше 860 рублей как-то жаба душит.

Илона с мужем снимают однокомнатную квартиру в Первомайском районе Минска. Аренда жилья обходится им в 200 долларов в месяц (около 610 рублей). Заработок у них на двоих «неплохой», но к валютному курсу он не привязан.

— Мы говорили с хозяйкой насчет уменьшения стоимости аренды год или два назад, когда курс доллара начал расти. Она отвечала, что цена на рынке аренды и так выросла, мол, скажите спасибо, что она не повысила до 250 долларов.

У супругов есть любимец — лошадь, его содержание обходится дорого. Но расставаться белорусы с ним не хотят — «это член семьи».

— Около 250 долларов (порядка 760 рублей) обходится его постой. В эту сумму входит самое минимальное: место в конюшне, вода, сено, шкафчик для владельца, ежедневная уборка, выгул. Еще плюс снаряжение, подкормки, занятия с тренером, расчистка копыт. Это плюс еще около 100−200 долларов.

Девушка отметила, что из четырех конюшен, где они были, только в одной расчет был привязан к белорусским рублям.

— Читатели «Зеркала» меня забросают помидорами, мол, у некоторых экономия жесточайшая, а я тут лошадь содержу. Но я не могу его продать, это же живое существо. Тем более я всю жизнь занималась конным спортом, а сейчас это как продолжение, но в виде хобби. Зато кто-то ездит отдыхать в другие страны, а я уже давно там не была.

Девушка отметила, что когда возникает ситуация, когда курс валюты растет, а зарплата — нет, то выход один — «меньше потратить на себя любимую».

Денис снимает жилье в центре Бреста — однушку с хорошим ремонтом и всей бытовой техникой. Платит за аренду он 240 долларов (около 730 рублей), но договор с хозяином не заключал.

— За аренду я плачу в валюте, это было одно из условий сдачи. Зарплата у меня около 2000 рублей, к доллару она не привязана. За полгода стоимость аренды в пересчете на рубли выросла почти на 100 рублей, это довольно ощутимо. Не сказать что я бедствую, на жизнь денег хватает. Но из-за ползучего повышения курса отложить «в копилку» получается все меньше и меньше.

Парень говорит, что о снижении стоимости аренды с хозяином он не общался, мол, «мы же белорусы — терпилы». Но для себя он поставил планку: если доллар закрепится на отметке 3,1 рубля или выше, то тогда он будет говорить насчет понижения стоимости аренды.

— Каждый день я мониторю курсы валют. Бесят люди, которые на новости о повышении курса ставят реакции в виде лайка. Хотелось бы, чтобы они понимали, что в стране остались не только «ябатьки» и любители чарки и шкварки, но и вполне адекватные люди, не захотевшие уезжать по тем или иным причинам.

Но есть люди, которые рады тому, что курс доллара в Беларуси повышается. К их числу относится Вадим. После 2020 года его семья переехала в Польшу, мужчина нашел себе работу. На родине у него осталась новая отремонтированная квартира, на ее покупку он брал кредит в белорусских рублях, выплачивать его надо еще несколько лет. Помимо этого, надо вносить «тунеядскую» квартплату.

— Лично для меня высокий курс доллара в Беларуси очень выгоден. Курс доллара в Польше падает, за зарплату я могу теперь купить больше валюты. Ее я перевожу в Беларусь для последующей конвертации в рубли и оплаты кредита, — рассказал мужчина.

— Я немного теряю на услуге перевода через приложение Paysend и на конвертации, но все равно выгодно. А еще лучше будет, если доллар в Беларуси поднимется до пяти рублей.

Мужчина мог бы получить деньги с аренды своего жилья в Беларуси, но пускать квартирантов (даже если это будут родственники) на свои метры он не хочет.

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