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Залужный рассказал генералу Милли о ходе наступления ВСУ

  • 6.07.2023, 20:30
Залужный рассказал генералу Милли о ходе наступления ВСУ

Инициатива в руках украинцев.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 6 июля, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram.

Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

«Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках», - сказал он.

Потребности Сил обороны Украины

«С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов», - пишет Залужный.

Он выразил благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне.

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