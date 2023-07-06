Валютные резервы Украины достигли рекордной отметки 6.07.2023, 20:47

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Резервы достигли самого высокого уровня за всю историю независимой Украины.

Благодаря финансовой поддержке западных партнеров валютные резервы Украины достигли рекордной отметки в почти 39 миллиардов долларов.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По словам Пышного, это самый высокий уровень резервов за всю историю независимой Украины.

«Невероятный результат для страны в условиях полномасштабной войны. Украина сегодня — это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров — сверхмощная, а объемы внешнего финансирования — исторические», - написал он.

Только в июне, по его данным, на счета правительства поступило:

1,6 млрд долларов от ЕС,

1,2 млрд долларов от США,

69,1 млн долларов — от Всемирного банка,

15,0 млн долларов — от Правительства Финляндии.

Пышный также напомнил, что в июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получила второй транш по программе — 886,0 млн долларов.

«Итак, по итогу поступления от международных партнеров оставались существенно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте», - подытожил глава НБУ.

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