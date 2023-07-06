Лукашисты опубликовали приговор Эдуарду Бабарико 6.07.2023, 21:00

Эдуард Бабарико

Вопреки закону, он выйдет позже, чем должен.

Минский областной суд официально опубликовал приговор Эдуарду Бабарико. Вопреки закону, политзаключенный освободится позже, чем должен. Он уже за решеткой более 3 лет. Но ему не засчитали 1,5 года заключения.

В тексте постановления приговора Эдуарду Бабарико отмечается, что политзаключенного признали виновным по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, («Участие и помощь в организации нарушения общественного порядка») ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 («Возбуждение вражды») УК.

Эдуарда Бабарико приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафом в размере 5000 базовых величин.

Правозащитники сразу же после оглашения приговора в суде обратили внимание, что в приговоре не указана дата начала исчисления срока наказания, а это существенно. Ведь с учетом пребывания 3 года в СИЗО, срок содержания под стражей равняется 4,5 годам заключения. В результате после объявления приговора Эдуарду Бабарико осталось бы 3,5 года заключения. Но дату его задержания власти назначили на 1,5 года позже. Из-за этого политзаключенному остается 5,5 лет фактического заключения.

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