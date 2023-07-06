закрыть
6 июля 2023, четверг, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты опубликовали приговор Эдуарду Бабарико

  • 6.07.2023, 21:00
Лукашисты опубликовали приговор Эдуарду Бабарико
Эдуард Бабарико

Вопреки закону, он выйдет позже, чем должен.

Минский областной суд официально опубликовал приговор Эдуарду Бабарико. Вопреки закону, политзаключенный освободится позже, чем должен. Он уже за решеткой более 3 лет. Но ему не засчитали 1,5 года заключения.

В тексте постановления приговора Эдуарду Бабарико отмечается, что политзаключенного признали виновным по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, («Участие и помощь в организации нарушения общественного порядка») ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 («Возбуждение вражды») УК.

Эдуарда Бабарико приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафом в размере 5000 базовых величин.

Правозащитники сразу же после оглашения приговора в суде обратили внимание, что в приговоре не указана дата начала исчисления срока наказания, а это существенно. Ведь с учетом пребывания 3 года в СИЗО, срок содержания под стражей равняется 4,5 годам заключения. В результате после объявления приговора Эдуарду Бабарико осталось бы 3,5 года заключения. Но дату его задержания власти назначили на 1,5 года позже. Из-за этого политзаключенному остается 5,5 лет фактического заключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип