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Зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту

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  • 6.07.2023, 21:16
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Зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту

Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай.

Автор украинского YouTube-блога «Корисне TV» 5 июля в новом ролике рассказал, как с помощью лимонной кислоты, «которая есть дома у каждой хозяйки», в июле приготовить подкормку для огурцов, помидоров и других культур, чтобы собрать щедрый урожай.

По словам эксперта, часто бывает так, что удобрения были внесены, но не дали ожидаемого эффекта.

«Это происходит потому, что они находятся в форме, недоступной для усваивания растениями. Удобрения вроде бы есть, но толку от них нет. И здесь поможет подкормка растений лимонной кислотой, – отметил автор видео. – Лимонная кислота полезна для растений и грунтовой миклофлоры. Она не является полноценным удобрением, но выступает как отличный активатор тех удобрений, которые вы вносили под растения.

Приготовление подкормки

1 ст. л. удобрения разведите в 10 л воды. Во время подкормки 0,5 л раствора необходимо вылить под одно растение.

Такую подкормку необходимо проводить дважды за сезон с интервалом в две недели.

«Вы увидите, как ваши растения начнут наращивать листья и закладывать щедрый, экологически чистый урожай», – заверил эксперт.

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