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Зеленский поспорил с пророссийским президентом Болгарии

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  • 6.07.2023, 21:30
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Зеленский поспорил с пророссийским президентом Болгарии
Владимир Зеленский

Президент Украины спросил, как бы Болгария действовала в случае вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Болгарию поспорил с болгарским лидером Руменом Радевым, известным своей пророссийской позицией.

Спор президентов во время встречи делегаций двух стран попал на телевизионную трансляцию.

Зеленский раскритиковал Радева за использование слова «конфликт» в контексте войны России против Украины.

«Я думаю, что люди Болгарии четко понимают, что это не конфликт, а война. Из-за „конфликта“ миллионы людей не выезжают из страны, чтобы сберечь жизни своих детей», — подчеркнул он.

Президент добавил, что российская агрессия направлена на истощение Украины, уничтожение украинцев и представитель других наций, которые являются украинскими гражданами.

Комментируя нежелание Радева поддерживать ВСУ и его заявления о том, что «все больше и больше оружия не решит проблему», Зеленский спросил, как бы Болгария действовала в случае полномасштабного вторжения России.

«Мир объединяется, чтобы отправлять не людей. Чтобы потом война не пришла к вам, к полякам, к румынам. Расстояния не имеют значения в войне. Поэтому, я думаю, вы меня поймете. Не дай боже, вы будете на моем месте, и если вам не будут помогать оружием люди, которые имеют с вами общие ценности, тогда что вы будете делать? Скажете: „Забирай, Путин, болгарскую территорию?“ Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в этой войне нельзя поддерживать Россию, потому что она хочет уничтожить НАТО и Европу. Также президент отмечал, всего оружия болгарской армии не хватило бы, чтобы защититься от российской агрессии.

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