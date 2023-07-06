Как выглядит мегабобр, подтачивающий деревья в парке Победы 4 6.07.2023, 21:38

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

Большой, ухоженный, тенистый — все это парк Победы, который пришелся по вкусу не только минчанам и гостям столицы, но и… бобрам. О нетипичной городской проблеме мы рассказываем не первый год: зубастые зверьки одно за одним стачивают деревья в прибрежной зоне. В результате мощные и разлапистые стволы превращаются в пеньки-«карандаши». Горожане переживают: что останется от насаждений, если каждый первый бобр считает, что может «пилить» в любом понравившемся месте, передает «Онлайнер».

Решить «бобриную» задачку пытались городские службы: еще в 2021 году «Зеленстрой» Центрального района обратился в Минприроды за помощью и получением рекомендаций, как унять грызунов. В ответ получил разрешение на отлов диких животных из среды их обитания и переселение за город — в более подходящие для зверьков условия.

Работа началась, однако изловить бобров оказалось не так и просто. Они, не будь дураками, вместо того чтобы сидеть на плотинах, прятались в норы-лабиринты и только посмеивались над специалистами, пытавшимися их выманить. Кого-то «отселить», конечно, получилось. Но и тех, кому удалось отстоять свое право жить в столице, оказалось немало.

Жалобы на «искусанные» на островах и обычных берегах деревья продолжились. А вчера нашей читательнице Анне удалось заснять одного из невольных «злодеев». Нет, не на месте преступления: зверек (хотя, судя по размерам, его уместнее называть зверем) мирно плавал в прохладной вечерней воде.

— В районе 22 часов гуляли со знакомым по острову Комсомольцев, — описывает, как произошла неожиданная встреча, Анна. — Как вдруг он обратил внимание на странный всплеск: кто-то нырнул, и гладь воды покрылась пузырями. Знакомый предложил посмотреть, что дальше будет, — вдруг из-под воды всплывет бобр. Так и было: через минуту-две зверек появился в 20 метрах от нас. Потом стал двигаться в сторону берега. Тут я решила включить камеру. В итоге засняла, как он подобрался к самому берегу, потряс головой и поплыл дальше по своим делам.

По видео, может, и не сильно понятно, но, поверьте, этот бобр был очень большой, размером с нормальную такую собаку.

Чуть позже девушке удалось запечатлеть не только бобра, который с приличной скоростью рассекал воды Комсомольского озера, но и, по всей видимости, ондатру.

Вообще, надо понимать, что бобры «пилят» деревья не из вредности. И уж точно у них нет желания превратить прекрасный парк в пустыню. Такова уж их природа. Если естественной глубины рек и каналов зверьку не хватает, то он начинает их запруживать, подтапливая участки леса. Также бобр, готовящийся к потенциально суровой зиме, делает запасы: валит деревья, чтобы добраться до молодых побегов с нежной корой (именно она является кормом). А испорченная древесина — просто побочка. При этом самая любимая порода грызуна — осина, но за неимением лучшего зверь переключается на березу, ольху и различные виды ив.

— Передние зубы у бобров растут в течение всей жизни. Более того, они самозатачивающиеся, поэтому грызуну их надо постоянно стачивать, иначе они вырастут до таких размеров, что рот не закроется. Именно поэтому под зубы бобра попадают и «невкусные» породы деревьев, — объясняют специалисты.

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