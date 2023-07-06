Может ли Илон Маск стать президентом США? 10 6.07.2023, 21:51

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Илон Маск

Ответ вас удивит.

Известный сторонник биткоина и авторитет криптоиндустрии Баладжи Шринивасан выступил с сенсационным заявлением. По его словам, Илон Маск вполне может стать президентом США.

Илон Маск, успешный предприниматель и богатейший человек планеты, увлекся политикой сравнительно недавно, пишет «Новое время».

По его собственным заявлениям, до 2019 года он всегда голосовал за демократов и особо в политику не лез. Но с недавних пор Маск по уши залез в политику. Большинство его публичных действий и заявлений теперь связаны отнюдь не с компаниями SpaceX и Tesla, а с недавно купленной им социальной сетью Twitter и различными политическими событиями в США и в мире.

Маск поддерживает Трампа и республиканцев, а также не раз спорно высказывался о войне в Украине (и это несмотря на его активную помощь со Starlink и т. д.).

Однако, Баладжи Шринивасан, заметная фигура в криптоиндустрии, считает, что это — только начало. Шринивасан известен как бывший технический директор криптобиржи Coinbase и активный биткоин-максималист (т.е. он из тех, кто считает, что есть только одна настоящая криптовалюта).

Баладжи Шринивасан считает, что Илон Маск может баллотироваться на пост президента США, несмотря на некоторые ожидаемые препятствия.

Может ли Маск стать президентом?

Утверждение Баладжи основано не просто на предположениях, а на результатах опроса, проведенного Центром американских политических исследований Гарвардского университета.

Опрос выявил потрясающую реальность, которая выводит Маска в отдельную лигу — он не просто конкурирует с традиционными политическими фигурами, он, по сути, является наиболее популярным среди них.

Маск превосходит по популярности многих известных политиков, опережая действующего президента Джо Байдена и бывшего (будущего?) президента Дональда Трампа.

Возможность Илона Маска баллотироваться на пост президента США представляет собой интересную проблему из-за места его рождения. Он родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР.

Будучи натурализованным иммигрантом, миллиардер, по идее, не имеет права занимать высший пост в соответствии с существующими законами США.

Именно по этой причине политическая карьера голливудского актера Арнольда Шварценеггера закончилась на посту губернатора Калифорнии. Рожденный в Австрии актер имел президентские амбиции, но не смог баллотироваться на высочайший пост.

Однако, Шринивасан предлагает уникальное решение этой проблемы.

Он считает, что Илон Маск мог бы начать президентскую кампанию, одновременно выступая за принятие поправки к конституции, которая позволила бы натурализованным иммигрантам становиться президентами.

Предложение Шринивасана основывается на значительной популярности, которой Маск в настоящее время пользуется по всей стране.

Благодаря огромному количеству его поклонников и влиянию в различных отраслях, включая технологии, социальные сети и индустрия криптовалют, существует реальная возможность того, что такая поправка получит значительную поддержку американской общественности.

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