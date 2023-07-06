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В Казахстане планируется митинг за отставку белорусского тренера

  • 6.07.2023, 22:04
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В Казахстане планируется митинг за отставку белорусского тренера
Андрей СКАБЕЛКА
Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

Андрей Скабелка тренирует хоккейный клуб «Барыс».

В Казахстане планируется митинг за отставку белорусского тренера Андрея Скабелки. Болельщики хоккейного клуба «Барыс» требуют отстранить его руководство и тренерский штаб. Впервые в истории «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции КХЛ. К тому же болельщиков возмущает кадровая политика — засилье в команде легионеров. Много претензий именно к Скабелке.

Как сообщает shaiba.kz, еще в июне болельщики создали петицию со своими требованиями. Наконец на нее отреагировал гендиректор «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» (основателя хоккейного клуба) Асхат Сейсембек. Он пообещал дать ответ до 25 июля. Если ответ не устроит болельщиков, они примут решение о проведении шествия/митинга с требованием отправить в отставку и руководство клуба, и тренерский штаб. Уже подготовлены соответствующие документы.

52-летний Андрей Скабелка — известный белорусский хоккеист. Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работал с клубами из Беларуси, России и Казахстана, был главным тренером национальной сборной нашей страны (в 2012-2013 годах), признавался лучшим хоккейным тренером РБ. Скабелка работает с «Барысом» второй раз: сначала в 2018-2020 годах, затем вернулся в 2022-м. Ожидалось, что, несмотря на неудачный сезон, он останется главным тренером «Барыса».

В этом году белорусский специалист вынужденно покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

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