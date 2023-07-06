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Экс-глава ЦРУ: США должны «закрутить гайки» экономике России

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  • 6.07.2023, 22:10
Экс-глава ЦРУ: США должны «закрутить гайки» экономике России
Дэвид Петреус

Вашингтон должен усилить давление на Москву.

Вашингтон должен усилить давление на Москву на фоне того, что президент России Владимир Путин столкнулся с мощным ударом военных и экономических неудач, считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, занимающий сейчас должность главы Глобального института ККР. Он заявляет, что Путин сейчас сталкивается с «кровотечением на поле боя», а также «в экономике, в тылу».

«Путин находится в очень сложной ситуации. Мы должны продолжать усиливать давление на Москву. Нам нужно продолжать закручивать гайки. Все не так плохо, как многие из нас надеялись. Однако у них проблемы в тылу [в экономике]», – сказал Петреус в интервью CNN 6 июля.

Генерал в отставке привел ряд событий, иллюстрирующих серьезные проблемы в российской экономике, включая растущий бюджетный дефицит Москвы, выход из страны более 1000 крупных западных компаний, выход крупных нефтедобывающих компаний и их передовых технологий, а также разрыв значительной части торговли с Европой.

Доходы российского правительства от нефти и газа упали на 47% - до 3,38 триллиона рублей (37,4 миллиарда долларов) в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов РФ. Налоговые поступления упали из-за снижения цен и объемов продаж.

Медленная эрозия экономического могущества России отражается на полях сражений в Украине. Хотя многие на Западе считали, что путинская армия быстро свергнет Киев, а война в Украине затянулась уже почти на полтора года.

Конечно, это одна из целей западных санкций против России: сделать так, чтобы Москве было слишком больно продолжать войну. Петреус похвалил «очень впечатляющую» санкционную кампанию Министерства финансов США, но бывший руководитель ЦРУ отметил сложность современных санкций, когда страны-объекты часто находят способы обойти ограничения.

К примеру, американские чиновники говорят, что для того, чтобы обойти западные запреты на продажу технологий России, Москва импортирует посудомоечные машины, стиральные машины и другую кухонную технику, чтобы использовать их передовые чипы в ракетах, самолетах и других устройствах.

«Это настоящая игра в кошки-мышки. Она требует огромной настойчивости и внимания к деталям», – сказал Петреус.

Петреус призвал США и их партнеров «продолжать усиливать» экономические санкции и экспортный контроль в отношении России и «минимизировать» «неутешительное» количество стран, желающих торговать с Москвой.

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