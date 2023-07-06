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Зеленский прибыл в Прагу

  • 6.07.2023, 22:25
Зеленский прибыл в Прагу

Это первый визит президента Украины в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения.

Специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине в четверг вечером.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Самолет с Зеленским вылетел из Софии в 19:21 и приземлился в Праге в 20:54 по киевскому времени. Его сопровождали два истребителя Gripen; чешское телевидение опубликовало кадры их пролета.

После приземления Зеленский отправился в Пражский град – резиденцию президента Чехии, где он проведет переговоры с, собственно, президентом Петром Павелом, а также премьером и спикерами чешского парламента.

Это первый визит президента Украины в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения и первый лично для Зеленского.

«Визит украинского президента имеет целью выразить благодарность за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и заверить, что эта поддержка будет продолжаться», – сообщили в канцлелярии президента Чехии.

Ожидается, что на встрече тет-а-тет президенты Украины и Чехии скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут обсуждаться, среди прочего, гарантии безопасности для Украины.

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