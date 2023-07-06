Рекордная жара на планете держится третий день подряд 6.07.2023, 22:40

Изменение климата достигает невиданного масштаба.

Средняя температура на Земле оставалась рекордно высокой в среду, 5 июля, после двух дней, в течение которых на планете были достигнуты неофициальные рекорды жары. Об этом сообщает AP в четверг, 6 июля.

В среду средняя глобальная температура составила 17,18 по Цельсию, согласно данным прибора Climate Reanalyzer Университета штата Мэн в США, использующего спутниковые данные и компьютерное моделирование для измерения температуры. Это соответствовало рекорду, установленному во вторник — на уровне 17,18 градуса по Цельсию и после того, как в понедельник был установлен предыдущий рекорд на уровне 17,01 градуса по Цельсию.

Ежедневные максимумы являются признаком того, что изменение климата достигает невиданного масштаба, отмечает СМИ. Ученые ранее предупреждали, что 2023 год может стать рекордно жарким, поскольку климатические изменения, вызванные деятельностью человека, в большинстве своем вызваны сжиганием ископаемого топлива, например угля, природного газа и нефти, слишком нагрели атмосферу.

По данным Climate Reanalyzer, одной из самых больших причин этой недели является очень мягкая зима в Антарктике. Некоторые части континента и близлежащий океан были на 10-20 градусов по Цельсию теплее средних показателей 1979 - 2000 годов.

«Температура над океаном и особенно вокруг Антарктики на этой неделе была необычной, потому что фронты ветра над Южным океаном сильны, толкают теплый воздух глубже к югу», — объяснил Рагу Муртугудде, профессор науки об атмосфере, океане и Земле в Университете Мэриленда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».