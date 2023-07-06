ВСУ применяют боеприпасы DM11 с программируемым подрывом 3 6.07.2023, 23:23

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Видео.

Украинские военные получили на вооружение танковые обломочно-фугасные боеприпасы с программируемым подрывом DM11.

Об этом сообщает «Мілітарний».

Отмечается, что это первое подтверждение появления подобного вида вооружения в ВСУ.

На опубликованном видео танкист переданного Украине танка Leopard 2A6 демонстрирует погруженные в боеукладочную машину неизвестный бронебойный подкалиберный боеприпас и обломочно-фугасный снаряд DM11.

DM11, также известный под индексом Rh31, это 120-мм обломочно-фугасный танковый боеприпас, разработанный компанией Defense Munitions International.

«Боеприпас оснащен детонатором с программируемым таймером. После зарядки электронный детонатор программируется на подрыв в определенный экипажем временной промежуток, когда боеприпас будет пролетать над определенными координатами. Поэтому экипаж может установить точку детонации по высоте или расстоянию таким образом, чтобы достичь взрыва перед, сзади или даже над целью.

По своей эффективности DM11 превосходит большинство западных многоцелевых боеприпасов, поскольку при его разработке не закладывался компромисс в пользу бронебойных качеств. Боевая часть оснащена значительно большим объемом взрывчатого вещества по сравнению с многоцелевыми боеприпасами. Это обеспечивает больший разрушающий эффект. В главной части боеприпаса расположен блок с готовыми поражающими элементами в форме шариков из карбида вольфрама. Он обеспечивает плотное облако обломков с высокой проникающей способностью в передней проекции, что важно при запрограммированной детонации фугаса перед целью», - объясняет издание.

Запрограммированный боеприпас работает в трех режимах: с задержкой (mV), без задержки (oV) и в режиме воздушного подрыва в заданной точке (LSP). Функционал DM11 позволяет эффективно поражать широкий спектр целей. Режим «с задержкой» подходит для поражения целей, скрывающихся в укрытии, «без задержки» – с поражением целей прямой наводкой, а режим «воздушного подрыва» идеально подходит для поражения живой силы на большой открытой площади.

В то же время отмечается, что украинские танкисты не смогут в полной мере реализовать потенциал этих боеприпасов. Для использования режимов детонации DM11 необходимо наличие специальной электроники программирования. Подобные системы интегрированы в танковую пушку Rh120 L55A1, устанавливаемую на танки Leopard 2 в версии A7, и последующие модификации, отсутствующие на вооружении ВСУ.

Электронный взрыватель DM11 с завода настроен на детонацию без задержки, поэтому его можно применить как обычный обломочный боеприпас из танков без электроники программирования взрывателя, включая Leopard 2A4, Leopard 2A6 и американские M1 Abrams.

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