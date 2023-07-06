Количество солнечных вспышек достигло максимума за 20 лет 6.07.2023, 23:47

Светило разбушевалось.

По данным Центра прогнозирования космической погоды, в июне на поверхности Солнца появилось 163 солнечных пятна. В последний раз такое количество темных пятен покрывало звезду в сентябре 2002 года, передает «Новое время».

Ученые уделяют особое внимание количеству солнечных пятен, потому что это самый простой способ отслеживать изменения солнечной активности в течение примерно 11-летнего солнечного цикла.

В начале каждого солнечного цикла, когда солнце находится в самом спокойном состоянии, известном как солнечный минимум, солнечных пятен почти нет. Но по мере приближения Солнца к солнечному максимуму количество темных пятен резко возрастает, пока звезда не покроется ими и они не начнут извергать все более частые и мощные солнечные вспышки.

Текущий солнечный цикл — 25-й зарегистрированный учеными — официально начался в декабре 2019 года. В то время ученые предсказывали, что цикл достигнет пика в 2025 году и будет аналогичен по интенсивности предыдущему циклу, который был скудным по сравнению с другими зарегистрированными циклами.

Однако по мере развития 25-го солнечного цикла появились признаки того, что он гораздо более активен, чем предполагалось в этих первоначальных прогнозах, и теперь эксперты считают, что предстоящий максимум может наступить раньше и быть намного более мощным, чем предыдущий.

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