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Румыния открывает учебный центр для пилотов истребителей F-16

  • 7.07.2023, 0:31
Румыния открывает учебный центр для пилотов истребителей F-16

Там будут тренироваться и украинские пилоты на F-16.

Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Высшего совета обороны страны (CSAT).

CSAT накануне саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов.

«Здесь будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16, а позже объект будет открыт для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину», — говорится в сообщении.

25 мая во время встречи в формате Рамштайн страны Запада решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

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