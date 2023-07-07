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Как изменится движение в Минске из-за строительства зеленой ветки метро

  • 7.07.2023, 2:33
Как изменится движение в Минске из-за строительства зеленой ветки метро

Предстоит построить еще четыре станции.

Предстоит построить еще четыре станции на Зеленолужской линии минского метро: «Профсоюзную», «Переспу», «Комаровскую» и «Парк Дружбы народов». В связи с их строительством будут прекрывать движение, в том числе Свислочи, пишет «Звязда».

Станция метро «Профсоюзная» строится в историческом районе Татарской Слободы — ближе к зданию Минтруда. Там изменят схему движения, но пока неизвестно когда. «Заезд в направлении улицы Заславской будет организован с проспекта Машерова, выезд на проспект Победителей — мимо Дома профсоюзов (проспект Победителей, 21)», — сообщили в производственном объединении «Минскстрой».

Там же уточнили, что на период восстановления на улице Мельникайте и строительства входов в метро сквозного проезда не будет. Но предусмотрен подъезд к соцобъектам, административным зданиям и жилым домам.

От улицы Мельникайте в направлении площади Бангалор будет радикально меняться схема автомобильного движения. Объезд в районе Бангалор запроектирован ближе к парку: по три полосы в обе стороны. При строительстве станции «Комаровская» транспортный поток будет пущен в обход: по улице Кульман — Кропоткина — Веры Хоружей. «Переспу» планируется объезжать с двух сторон. Таким образом, не придется «наматывать» дополнительные километры.

Разделение Свислочи

Будущие станции «Переспа» и «Профсоюзная» разделяет река Свислочь. Ее будут «перепускать». Русло разделят пополам: по одной части Свислочь продолжит свое течение, на другой будет укреплен откос и начнется установка железобетонной плиты толщиной 5 метров. Когда плита наберет прочность, водный поток будет направлен на готовую половину, а на второй начнется бетонирование.

Площадь онолитной подушки — более 600 квадратных метров, от уровня воды она отступит где-то на полтора метра — таким образом будет обеспечена защита перегонных тоннелей от поступления воды и проседания грунта.

Известно, что четыре станции, расположенные на отрезке более 4 километров, будут возводиться открытым способом. Работа кропотливая, поскольку это центр города, и придется переносить сети. Только на участке от улицы Кульман до Некрасова проходят три коллектора диаметром от 5 до 15 метров и десятки других коммуникаций.

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