Зеленский назвал количество освобожденных от РФ населенных пунктов 7.07.2023, 4:14

Контрнаступление ВСУ продолжается.

С начала полномасштабной войны России против Украины украинские Силы обороны освободили около 1900 городов и сел. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями болгарских политических кругов, передает «Укринформ».

«Мы смогли существенно уменьшить масштаб этой войны, прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем, и это факт. Около 1900 городов и сел украинской земли наши — за время после 24 февраля прошлого года», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к освобождению от оккупации всей территории, но, по его словам, победа может быть «не в отдаленном времени, а скоро».

«Победа Украины — она реальная, и она нам очень нужна», - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, все зависит от количества и мощности поддержки, которую украинцы используют для обороны, а именно — от поддержки оружием, санкций против России, а также финансов для украинской стабильности.

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