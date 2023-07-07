Спасатели собираются совершить «воздушный крестный ход» над Беларусью 7.07.2023, 5:31

МЧС получило от митрополита Вениамина икону.

В церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово под Минском прошло богослужение с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В нем приняли участие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, а также все верхи МЧС во главе с самим министром Вадимом Синявским.

Вениамин провел торжественный молебен, а после освятил и передал икону Божией Матери «Неопалимая Купина» Вадиму Синявскому. В ответ тот сказал:

«Неопалимая Купина» есть у каждого спасателя, ведь она является частью символа нашего ведомства. И это неслучайно, потому что при ликвидации чрезвычайных ситуаций мы надеемся не только на свой профессионализм, но и на Господа Бога, который поддерживает и помогает нам в нашем деле».

Сейчас спасатели собираются совершить воздушный крестный ход с иконой «Неопалимая Купина» по всей территории Беларуси.

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