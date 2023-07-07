закрыть
7 июля 2023, пятница, 6:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спасатели собираются совершить «воздушный крестный ход» над Беларусью

  • 7.07.2023, 5:31
Спасатели собираются совершить «воздушный крестный ход» над Беларусью

МЧС получило от митрополита Вениамина икону.

В церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово под Минском прошло богослужение с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В нем приняли участие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, а также все верхи МЧС во главе с самим министром Вадимом Синявским.

Вениамин провел торжественный молебен, а после освятил и передал икону Божией Матери «Неопалимая Купина» Вадиму Синявскому. В ответ тот сказал:

«Неопалимая Купина» есть у каждого спасателя, ведь она является частью символа нашего ведомства. И это неслучайно, потому что при ликвидации чрезвычайных ситуаций мы надеемся не только на свой профессионализм, но и на Господа Бога, который поддерживает и помогает нам в нашем деле».

Сейчас спасатели собираются совершить воздушный крестный ход с иконой «Неопалимая Купина» по всей территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип