закрыть
7 июля 2023, пятница, 7:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сотни наемников ЧВК «Вагнер» направляются в Москву

  • 7.07.2023, 7:35
  • 4,302
Сотни наемников ЧВК «Вагнер» направляются в Москву

Боевиков перебрасывают самолетами.

Более полутысячи наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина покинули столицу Центральноафриканской Республики и направились в Москву, сообщает Jeune Afrique.

По данным издания, 500-600 боевиков были демобилизованы из Бирао, Сидо и Батангафо. Два самолета уже вылетели из аэропорта Банги. Еще один стоит наготове.

В публикации также говорится, что дальнейшее пребывание в республике командира «вагнеровцев», советника президента ЦАР Виталия Перфильева остается под вопросом. Кремль решил заменить его и других кураторов наемников в стране — в том числе Александра Иванова и директора «Русского дома» Дмитрия Сытого — после мятежа Пригожина, о чем Москва уведомила власти ЦАР, писала Africa Vista.

Перфильев консультирует президента Фостена-Арканжа Туадеру по вопросам национальной безопасности. Глава государства обязан своим выживанием наемникам ЧВК, которые подавили антиправительственное восстание в 2020 году. Одновременно Перфильев является близким другом Дмитрия Уткина — правой руки Пригожина и соучредителя «Вагнера».

Несмотря на то, что ЦАР — одна из беднейших стран мира, она имеет значительные запасы алмазов, золота и урана. За 2022 год ЧВК «Вагнер» значительно расширила там свою деятельность, в том числе кратно увеличив добычу золота, писала Politico со ссылкой на американских чиновников. По оценкам США, только один из африканских рудников должен был принести Пригожину $1 млрд в год.

Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве в 2018 году. В феврале этого года посол РФ в Банги Александр Бикантов говорил, что в республике находятся 1890 российских военных инструкторов. Глава МИД Сергей Лавров, спустя несколько дней после мятежа Пригожина, заявил, что такие специалисты останутся в Африке.

По данным Wall Street Journal, делегации дипведомства летали в ЦАР, а также Мали и Сирию, чтобы заверить своих партнеров, что «операции», которые ранее выполнялись силами наемников, продолжатся, но уже под другим руководством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип