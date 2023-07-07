Сотни наемников ЧВК «Вагнер» направляются в Москву 7.07.2023, 7:35

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Боевиков перебрасывают самолетами.

Более полутысячи наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина покинули столицу Центральноафриканской Республики и направились в Москву, сообщает Jeune Afrique.

По данным издания, 500-600 боевиков были демобилизованы из Бирао, Сидо и Батангафо. Два самолета уже вылетели из аэропорта Банги. Еще один стоит наготове.

В публикации также говорится, что дальнейшее пребывание в республике командира «вагнеровцев», советника президента ЦАР Виталия Перфильева остается под вопросом. Кремль решил заменить его и других кураторов наемников в стране — в том числе Александра Иванова и директора «Русского дома» Дмитрия Сытого — после мятежа Пригожина, о чем Москва уведомила власти ЦАР, писала Africa Vista.

Перфильев консультирует президента Фостена-Арканжа Туадеру по вопросам национальной безопасности. Глава государства обязан своим выживанием наемникам ЧВК, которые подавили антиправительственное восстание в 2020 году. Одновременно Перфильев является близким другом Дмитрия Уткина — правой руки Пригожина и соучредителя «Вагнера».

Несмотря на то, что ЦАР — одна из беднейших стран мира, она имеет значительные запасы алмазов, золота и урана. За 2022 год ЧВК «Вагнер» значительно расширила там свою деятельность, в том числе кратно увеличив добычу золота, писала Politico со ссылкой на американских чиновников. По оценкам США, только один из африканских рудников должен был принести Пригожину $1 млрд в год.

Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве в 2018 году. В феврале этого года посол РФ в Банги Александр Бикантов говорил, что в республике находятся 1890 российских военных инструкторов. Глава МИД Сергей Лавров, спустя несколько дней после мятежа Пригожина, заявил, что такие специалисты останутся в Африке.

По данным Wall Street Journal, делегации дипведомства летали в ЦАР, а также Мали и Сирию, чтобы заверить своих партнеров, что «операции», которые ранее выполнялись силами наемников, продолжатся, но уже под другим руководством.

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