В Севастополе «Урал» армии РФ на полном ходу смял 8 авто, автобус и троллейбус 7.07.2023, 7:40

1,240

Видеофакт.

В Севастополе российские оккупанты на грузовике «Урал» на большой скорости влетели в гражданский транспорт. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены 8 автомобилей и общественный транспорт, в котором, к счастью, не было пассажиров.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, в ДТП погиб случайный прохожий, женщина получила множественные переломы, а 8-летняя девочка – сотрясение мозга.

Водитель искореженной в ДТП серой машины не пострадал: он вышел из авто. По данным крымских СМИ, у грузовика отказали тормоза.

27-летний водитель «Урала» врезался в две попутные машины, затем – в припаркованные ФАВ и Ford. После этого оккупант на большой скорости промчался до площади генерала Захарова, где столкнулся еще с 3 припаркованными авто, в том числе автобусом КАвЗ без пассажиров.

«Наехал на 38-летнего мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем еще на припаркованную Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус», - прокомментировали в «полиции» Севастополя.

Водитель «Урала», по версии оккупационных властей Крыма, был трезв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».