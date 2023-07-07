ISW: Пригожин «подставил» Лукашенко 7.07.2023, 7:47

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Глава ЧВК «Вагнер» отказался выполнять свою часть сделки.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Лукашенко не знает, где сейчас находится Евгений Пригожин. Со слов Лукашенко по состоянию на 6 июля главы ЧВК «Вагнер» и его наемников нет на территории страны. Не исключено, что Пригожину пришлась не по душе сделка, которая была заключена с Лукашенко и Путиным. Спустя несколько недель после неудавшегося мятежа Пригожина детали сделки до сих пор неизвестны.

Аналитики из Института (ISW) изучения войны не исключают, что Пригожин не хочет выполнять свою часть сделки. Вчера Лукашенко заявил, что «вагнеровцы» находятся в своих полевых лагерях либо в Украине, либо в РФ, а вот Пригожин может находиться как в Петербурге, так и Москве.

Белорусский диктатор опроверг заявления прессы о том, что в стране строятся новые военные лагеря для «вагнеровцев».

Лукашенко заявил, что он предложил Пригожину заброшенные военные базы времен СССР, включая и ту, которая находится в районе Осиповичей. Диктатор заявил, что Пригожин еще не дал окончательный ответ на эту военную базу, так как у него другое видение размещение лагерей.

РосСМИ утверждают, что Пригожин сейчас находится в РФ, однако визуального подтверждения пока нет. Российские оппозиционные издания сообщают, что 6 июля самолет Пригожина приземлился в Ростовской области, после чего взял курс на Московскую область.

Российские паблики пишут, что 1 и 2 июля видели Пригожина в Москве, а 4 июля он якобы лично забирал несколько образцов огнестрельного оружия из здания ФСБ в Петербурге.

В пресс-службе Кремля заявили, что они не отслеживают передвижение Пригожина по России. Однако все эти заявления Пескова являются абсурдными, особенно на фоне того, что повар Путина забрал у ФСБ свое стрелковое оружие.

Аналитики из ISW уверены, что Лукашенко решил дистанцироваться от сделки с Пригожиным. Более того, белорусский диктатор специально подчеркнул, что «вагнеровцы» и Пригожин — россияне, а значит вопрос об их местонахождении следует адресовать в РФ.

Риторика Лукашенко может указывать на то, что он возлагает ответственность за выполнение сделки на Кремль.

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