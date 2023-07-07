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Россияне устроили скандал на праздновании Купалья в Калинковичах

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  • 7.07.2023, 7:55
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Россияне устроили скандал на праздновании Купалья в Калинковичах

Граждане РФ начали «козырять» свои паспортом перед нарядом милиции.

В городском парке в Калинковичах сегодня, 6 июля, отмечали народный праздник Купалье. Одна из торговых точек решила свернуться из-за дождя, сидевшие под ее зонтиками россияне уходить не хотели. Конфликт закончился вызовом милиции, сообщает zerkalo.io.

Несмотря на то, что белорусские силовики крайне лояльно относятся к приезжим из России, терпеть «козыряние» российским паспортом они не стали: «Права вы здесь качать не будете».

6 июля по сложившейся многолетней традиции в Калинковичах в городском парке культуры и отдыха отмечали народный праздник Купалье. В программе были запланированы театрализованное представление «Купальские забавы» с участием коллективов художественной самодеятельности, зажжение купальского костра и танцевально-развлекательная программа. Работали аттракционы и торговые точки.

Вот на одной из них и разгорелся конфликт. Из-за дождя торговая палатка решила свернуться раньше положенного времени, но россияне не хотели уходить из-под зонтиков общепита и продолжили пить пиво. На уговоры они не соглашались, тогда местные вызвали милицию.

Приехавший наряд также просил россиян разойтись. В какой-то момент граждане России стали «козырять» паспортом.

— Ну и что, что российский паспорт? — спросил силовик у россиянки.

— Я в гости приехала, я на празднике могу быть до 10 часов. Имею полное право! — раздраженно ответила та.

— Сейчас приедет мужчина, палатки соберутся, и все. А вы можете хоть ночью прийти, — попытался ее успокоить милиционер.

Женщина на повышенных тонах стала спорить, силовик тоже потихоньку стал раздражаться — и попросил у нее документы, а затем стал задавать вопросы про регистрацию.

— Приехали тут неизвестно откуда, будете права качать. Я когда ехал в Россию, я права не качал, я тихонько ходил и сопли жевал, а вы права тут качаете. Права вы здесь качать не будете, — прокомментировал он.

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