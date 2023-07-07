Додик и другие «полезные идиоты» Путина Виктория Зубкова, planeta.press

7.07.2023, 8:00

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Перспективы у них скудны.

На днях британский The Economist опубликовал статью с красноречивым заголовком «Полезные идиоты Владимира Путина». В ней журналисты рассказали о европейских политиках, которые на второй год кровопролитной войны России в Украине продолжают продвигать интересы Путина и транслируют нарративы российской пропаганды на Западе — то ли по любви, но, скорее, за деньги.

Среди русофилов немало высокопоставленных лиц. В частности, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, последний генеральный секретарь ГДР Эгон Кренц, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла и глава фракции «Левой партии» Сари Вагенкнехт, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французского правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, глава правой итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и далее по списку.

В рядах «полезных идиотов» оказались не только ультраправые и ультралевые европейские политики, но и некоторые академики и прочие интеллектуалы, а также, прямо или косвенно, правительства ряда европейских стран. «По всей Европе их шепот формирует лейтмотив в шуме жалоб на, казалось бы, несвязанные между собой проблемы, такие как инфляция, разрушение системы государственных услуг, слишком жесткая регуляция и предубеждения в отношении иммигрантов, — пишет The Economist. — Эти ворчуны пока лишь начали оспаривать уровень щедрости своих правительств в отношении Украины, которая по состоянию на февраль 2023 года составила более €60 млрд экономической и военной помощи из Брюсселя и отдельных членов ЕС».

Среди симпатиков Путина числятся целые страны. Австрия и Швейцария, например, не оказывают Украине военную поддержку, ссылаясь на «нейтралитет», Греция планирует и дальше зарабатывать на транспортировке российской нефти, Кипр оказывает услуги офшора российскому капиталу, Сербия и Турция предоставляют разного рода услуги обеим сторонам вооруженного конфликта, Венгрия всячески блокирует санкции и западную помощь Украине. Не все так однозначно и в других странах. Словакия, например, является важнейшим каналом западной помощи, но соцопросы показывают, что левая партия пророссийского Роберта Фицо, похоже, выиграет выборы в сентябре.

На Западе процветает субкультура тех, кого называют «путинферштеерами» — симпатиков Путина, которые относятся к нему «с пониманием». Помимо «путинферштееров» есть и открытые «додики».

В частности, на днях стало известно, что Республика Сербская готовится к выходу из Боснии и Герцеговины. Сепаратистское руководство республики во главе с президентом Милорадом Додиком перешло от угроз к реальным шагам спустя месяц после визита президента в Москву. В ходе визита 23–25 мая Додик заявил, что Россия станет одной из опор «нового многополярного мира». Руководитель Республики Сербской назвал визит в Москву очень успешным, среди прочего Путин наградил его за некие «заслуги» орденом Александра Невского.

К слову, после визита в Москву Додик заехал в Сербию, где принял участие в провластном митинге. Свое эмоциональное выступление он закончил лозунгом «Да здравствует Россия!», что смутило даже давнего русофила Александра Вучича. Последний тоже любит рассказывать байки о «новом многополярном мире», но под полой поставляет Украине вооружение, объясняя это необходимостью «кормить людей».

Надо признать, что президент Сербии умнее Додика, так как от слов к делу не переходит и держит на подхвате сербское правительство, которое дезавуирует его пророссийские высказывания. У Сербии нет иного пути, кроме присоединения к ЕС, на днях заявила премьер-министр этой страны Ана Брнабич. Тем самым она дезавуировала слова сербского президента, который в весьма расплывчатых выражениях допустил вариант, при котором Сербия когда-нибудь может выбрать не Евросоюз, а проект с участием России. По мнению экспертов, Ана Брнабич лишь обрисовала реальный внешнеполитический курс страны. Сербия не будет ссориться с Западом и поддерживать РФ в конфликте с Украиной.

Кстати, и Виктор Орбан не такой русофил каким хочет казаться. Венгрия, в частности, обучает военных медиков из Украины.

“Венгры тоже помогают — то, что вы об этом не знаете, и то, что распространяет пропаганда, что они не помогают, — это одно. Но знаете ли вы, что на их территории проходят подготовку украинские солдаты? Возможно, вы даже не знаете об этом», — заявил в марте министр обороны Словакии Ярослав Надь. В ответ Будапешт начал оправдываться, что не считает военной помощью Украине лечение раненых и подготовку врачей.

Но вернемся к Додику — человеку, у которого российское влияние напрочь отбило мозги и инстинкт самосохранения. 26 июня Народная Скупштина РС приняла закон о прекращении публикаций в Служебном вестнике РС решений Офиса Верховного представителя. Пока непонятно, будут ли исполняться решения, несмотря на прекращение публикации. Ранее было принято решение не признавать Кристиана Шмидта Верховным представителем в БиГ и не сотрудничать с ним, что, согласно Дейтонским мирным соглашениям, является уголовным преступлением. Затем был принят «закон» о неприменении в РС решений Конституционного суда БиГ. Ранее был отзыв сербов из государственных органов БиГ и блокирование их работы, угроза вывести сербские подразделения из ВС страны, попытки завладения государственной собственностью БиГ. На очереди непризнание и запрет деятельности спецслужб, прокуратуры, избирательной комиссии БиГ, а там недалеко уже до непризнания Скупштины страны и отрыв от БиГ.

Перспективы у Додика скудны, но все же на какое-то время он доставит хлопот Европе. Если он пойдет по пути раскола, либо Верховный представитель Кристиан Шмидт покажет ему «красную карточку», либо вспыхнет гражданская война, либо НАТО и EUFOR начнут новую операцию в БиГ. И в первом, и во втором, и в третьем случае Додик не переживет эту дестабилизацию как политик.

Виктория Зубкова, planeta.press

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