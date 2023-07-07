Наступление на Запорожском фронте: ВСУ неожиданно сменили тактику 7.07.2023, 8:10

2,304

Россияне потеряли важные позиции.

Украинские защитники ведут успешное наступление на линии Запорожской и Донецкой областей, сумев закрепиться на новых позициях, сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW).

В Восточной группировке войск РФ заявили, что весь день армия Путина отбивала атаки ВСУ в районе Великой Новоселки на Запорожском фронте. В течение 5 и 6 июля украинские защитники атаковали врага в районе Старомайорска и Приютного. Кадры с геолокацией от 5 июля показали, что оккупанты все еще удерживают позиции в районе Приютного.

Аналитики из ISW оценили ситуацию на поле боя исходя из информации, полученной из открытых источников.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники вели бои на Мелитопольском направлении, захватив ряд позиций ВС РФ.

Российские военные блогеры продолжают давать противоречивые сведения о характере украинских контрнаступательных операций в западной части Запорожской области. Многие пишут о том, что украинские защитники сменили тактику.

Один российский блогер утверждал, что украинские силы пытались продвинуться из Пятихаток в сторону Жеребянки двумя небольшими группами по 15 человек в каждой.

Другие утверждали, что более крупные украинские группировки проводили волны безуспешных штурмов Жеребянки группами до 50 человек.

Многие российские военкоры заявляют, что 17 июня ВСУ освободили Пятихатки и с того момента усилили там свое присутствие.

Продолжается противостояние ВС РФ и ВСУ в районе Антоновского моста. В «БАРС-13» заявляют, что российская военная авиация ежедневно наносит удары по левому берегу в районе Антоновского моста.

Со слов спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк, оккупанты продолжают возвращаться на свои позиции после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Однако многие оборонительные позиции им приходится заново возводить в 15 км от старых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».