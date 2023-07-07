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Мобилизованные из Якутии взбунтовались и умоляют не отправлять их под Клещеевку

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  • 7.07.2023, 8:19
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Мобилизованные из Якутии взбунтовались и умоляют не отправлять их под Клещеевку

ВСУ прицельно уничтожают российский «штрафбат» из минометов.

Российских мобилизованных из Приморского края принудительно отправляют в Клещеевку под Бахмутом, где сейчас идут ожесточенные бои и, по сообщениям СМИ, (россияне под натиском ВСУ оставляют поселок).

Военнослужащие в/ч 71289 (Якутия) с декабря 2022 года воевали в Запорожской области (Энергодар), но 11 июня их сняли с позиций в полном составе и передислоцировали под Бахмут, в Клещеевку.

Оккупанты жалуются, что их направили прямо на передовую, где они провели 15 суток.

Кадры заявления захватчиков публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Спикер» военнослужащих РФ заявил, что 14 человек обманным путем «завели на самый передок», где сидят разведчики.

«Мои люди находились более 15 часов под постоянным минометным огнем. В результате мы понесли потери: один - «200-й», один - «300-й», - обвинил он в обмане свое командование.

Если верить словам оккупанта, то на позициях они находились без поддержки авиации и артиллерии, РЭБ не работала.

ВСУ в это время беспрепятственно проводили разведку с помощью БПЛА, после чего прицельно били минометами.

«Все это время мы не имели возможности укрыться», - жалуются оккупанты РФ.

2 июля российским военным приказали отходить, но без поддержки артиллерии. Захватчики утверждают, что самостоятельно преодолевали 30 км под огнем ВСУ и понесли серьезные потери.

Сейчас их снова пытаются отправить в Клещеевку, угрожая расформировать батальон и отправить солдат в подразделение «Шторм Z», сформированное из экс-заключенных.

Военнослужащие говорят, что, «по сути, это штрафбат».

«Просим вас вывести нас на территорию РФ для проведения расследования по факту незаконно отданного приказа на наше фактическое уничтожение», - плачутся оккупанты РФ.

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