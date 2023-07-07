ВСУ заняли важный плацдарм: российская оборона под Бахмутом рушится 1 7.07.2023, 8:27

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Командование РФ готовится объявить очередной «жест доброй воли».

Силы обороны Украины сумели занять важные высоты в районе Бахмута в ходе контрнаступательных действий - российские оккупанты несут огромные потери.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил майор запаса ВСУ, ветеран войны Алексей Гетьман.

По словам офицера, Бахмут уже выполнил свою фронтовую миссию, там уничтожено большое количество российских военнослужащих.

Вооруженные силы Украины заняли высоты в районе села Клещеевка, за 5 км от Бахмута.

Из общего количества уничтоженных российских оккупантов не менее 20 тысяч составляют вагнеровцы.

«Сейчас продолжаются боевые действия, но мы несем потери в 8-10 раз меньше, чем враг, и продолжаем обескровливать вооруженные силы оккупанта вокруг Бахмута», — отметил Гетьман.

Как отметил офицер, ВСУ, в конце-концов, полностью окружат город - это будет не только военный успех, но и военно-политический успех.

«Для России Бахмут стал таким же сакральным местом, как и Крым. Оккупанты говорили, что захватив Бахмут, они смогут двигаться дальше. Что это будет чуть ли не переломный момент в войне. Но планы врага поменялись – если сначала город рассматривался как плацдарм для наступления, то потом – уже самодостаточная вещь. Захватили, и слава Богу», — подчеркнул майор.

Оккупанты потратили не менее 10 месяцев на захват Бахмута, но они будут вынуждены отойти. В свою очередь, российская пропаганда преподнесет это как очередной «жест доброй воли».

«Высоты вокруг Клещеевки, к югу от Бахмута - это плацдарм уже для наших войск. С высот расположение врага прекрасно просматривается, можно наносить артиллерийские и минометные удары без использования разведывательных беспилотников», — резюмировал офицер.

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