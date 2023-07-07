Пригожин оставил Путина в дураках 1 Игорь Эйдман

7.07.2023, 8:44

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Игорь Эйдман

Ждем второй акт этого Марлезонского балета.

Мятеж Пригожина потерпел неудачу и закончился? Ничего подобного. Повар-заговорщик прекрасно себя чувствует, курсирует между Питером и Москвой (это подтвердил Лукашенко), ему вернули всё нажитое непосильным трудом: деньги, золото, оружие, белый порошок, фотографии отрубленных голов и даже парики. Его армия не разоружена и находится там же, откуда начинала мятеж (и даже близко не в Беларуси).

Так не бывает. Любой мятеж заканчивается или победой мятежников, или их арестом, бегством, высылкой. Потом их могут амнистрировать, но вначале должны показательно выпороть.

Так ГКЧП, а потом Руцкого и Хасбулатова арестовали, повозили мордой по столу, унизили и только потом амнистировали. Власть может праздновать победу над мятежом, только если мятежники раздавлены. Если они на свободе, при оружии и не изгнаны, мятеж продолжается.

Пригожин, видимо, обманул Путина. Обещал уйти в Беларусь, но обещать, не значит жениться. Пригожин остался в России и продолжает быть опасным военно-политическим игроком.

Путин остался в дураках и показал себя слабаком, не сумевшим добить Пригожина, который продолжает сидеть занозой в его заднице.

Ждем второй акт этого Марлезонского балета. Для кого-то он может стать последним.

Игорь Эйдман, t.me

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