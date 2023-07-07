Снайпер ВСУ «снял» российского корректировщика с расстояния почти двух километров 7.07.2023, 8:49

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Ювелирную работу показали на видео.

Украинский защитники продолжают уничтожать живую силу российских оккупантов. Так, в результате удачной операции был ликвидирован корректировщик врага.

Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил успешную работу снайпера.

«Ювелирная работа снайпера группы «Призрак» Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении», – заявил генерал.

Он рассказал, что украинский военный одним выстрелом уничтожил корректировщика армии РФ с дистанции 1800 метров.

«Группа работала с прикрытием снайпера с позывным «Альфа», – добавил он.

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